В Тобольском районе перекрыли трассу на Ханты-Мансийск из-за сломанной над ней балки

07:48 07 декабря 2024
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Движение транспорта в обоих направлениях на 227 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск перекрыто в Тобольском районе, где ночью водитель грузовика с поднятым кузовом наехал на балку строящегося путепровода и она разломилась.

На легковом транспорте участок можно объехать по дороге Тобольск-Вагай, водителям большегрузного транспорта до начала восстановления движения рекомендуют парковать транспорт на площадках для отдыха и придорожного сервиса.

Дорожники сейчас работают над восстановлением движения и создают  альтернативные пути объезда указанного участка автодороги для грузового транспорта. Безопасность движения обеспечивают наряды ДПС Госавтоинспекции.

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Теги: ДТП , ограничение движения , Тобольский район , Ханты-Мансийск
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