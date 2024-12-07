В Тобольском районе перекрыли трассу на Ханты-Мансийск из-за сломанной над ней балки

Движение транспорта в обоих направлениях на 227 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск перекрыто в Тобольском районе, где ночью водитель грузовика с поднятым кузовом наехал на балку строящегося путепровода и она разломилась.
На легковом транспорте участок можно объехать по дороге Тобольск-Вагай, водителям большегрузного транспорта до начала восстановления движения рекомендуют парковать транспорт на площадках для отдыха и придорожного сервиса.
Дорожники сейчас работают над восстановлением движения и создают альтернативные пути объезда указанного участка автодороги для грузового транспорта. Безопасность движения обеспечивают наряды ДПС Госавтоинспекции.
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