Нефтяник заработал миллионы на взятках за липовый допуск для подрядчиков

Сотрудники следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершили расследование дела в отношении жителя Нефтеюганска. Его обвиняют в пяти эпизодах получения взятки в крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый, работая главным специалистом в нефтедобывающей компании, получал деньги от подрядчиков за формальную проверку знаний их сотрудников по промышленной безопасности и охране труда. Взамен он выдавал удостоверения-допуски, позволяющие работать на объектах заказчика. С 2020 по 2023 год он получил взяток на сумму более 1,8 миллиона рублей.

Собранные доказательства отправлены в суд для дальнейшего рассмотрения дела.