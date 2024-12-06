Нефтяник заработал миллионы на взятках за липовый допуск для подрядчиков

13:54 06 декабря 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Сотрудники следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершили расследование дела в отношении жителя Нефтеюганска. Его обвиняют в пяти эпизодах получения взятки в крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый, работая главным специалистом в нефтедобывающей компании, получал деньги от подрядчиков за формальную проверку знаний их сотрудников по промышленной безопасности и охране труда. Взамен он выдавал удостоверения-допуски, позволяющие работать на объектах заказчика. С 2020 по 2023 год он получил взяток на сумму более 1,8 миллиона рублей.

Собранные доказательства отправлены в суд для дальнейшего рассмотрения дела.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2024