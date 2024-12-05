Укравшего презервативы тюменца подвела видеокамера

Тюменские полицейские оперативно раскрыли кражу товаров из аптеки - ущерб составил более семи тысяч рублей.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и быстро вычислили подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель с богатым криминальным прошлым: он зашел в аптеку и, выбрав контрацептивы и витамины (похоже, изначально у него были серьезные планы на вечер), позже продал их случайным прохожим. А на вырученные деньги, конечно же, потратил на свои "неотложные нужды".

Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.