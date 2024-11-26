Жителя Тюменской области приговорили к 5 годам колонии за развратные беседы с детьми

12:37 26 ноября 2024
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Суд признал шестидесятилетнего жителя Абатского район виновным в  развратных действиях по отношению к девочкам младше 14 и 16 лет и приговорил его к пяти годам колонии строгого режима за разговоры об извращенных половых контактах, сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

По данным суда, мужчина познакомившись с потерпевшими, знал, что одной из них нет еще 14 лет, а вторая младше 16 лет, вел с ними разговор на сексуальные темы, о половых отношениях между лицами женского и мужского пола, зоофилии, между лицами женского пола и собаками. При этом приглашал девочке к себе домой в гости.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался. 

Суд, учитывая все обстоятельства дела, лишил его свободы на пять лет и удовлетворил гражданский иск о компенсации причиненного морального вреда малолетним потерпевшим.

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