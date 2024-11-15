Серьги в ломбард, а деньги на выпивку: завидный бизнес-план мошенника

Жительница Заводоуковска стала необычной жертвой мошенника. Все началось с того, что она распивала алкоголь с мужчиной, а когда запасы спиртного иссякли, ловкий собеседник предложил ей сдать в ломбард золотые серьги стоимостью 15 тысяч рублей, обещая выкупить их в ближайшее время. Поддавшись уговорам, женщина согласилась и вместе с ним отправилась в ломбард, где оставила свои украшения в залог. Полученные деньги, как это часто бывает, были потрачены на продолжение гулянки.

Однако, после нескольких месяцев игнорирования со стороны "друга", который не спешил возвращать серьги, женщина решила обратиться в полицию. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого мужчину, теперь по этому делу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Эта статья предполагает штраф, исправительные работы или даже до двух лет лишения свободы.