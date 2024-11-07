Тела двух взрослых и ребенка обнаружены в тюменском селе Ярково

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Ранним утром 7 ноября в одной из квартир трехквартирного жилого дома в селе Ярково обнаружены тела мужчины, его сожительницы с огнестрельными ранениями и её несовершеннолетней дочери с колото-резаным ранением шеи. Основная версия случившего у следователей - мужчина совершил убийство сожительницы и ее несовершеннолетней дочери, а после свел счеты с жизнью, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.

отмечается, что сосед погибших накануне слышал, что в семье произошел конфликт, когда пришел к ним утром - попасть в квартиру не смог, дверь была закрыта изнутри.

Следователи Тюменского межрайонного следственного отдела работают на месте, проводится осмотр, допрашиваются соседи и знакомые. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Назначен комплекс экспертиз. Помимо основной, следствие рассматривает и другие версии произошедшего.

Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Ярковского района Сергей Шультайс. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ход и результаты расследования поставлены прокуратурой области на особый контроль, сообщили в облпрокуратуре.