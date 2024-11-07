Владельца частной охранной компании в Тюмени будут судить за неуплату налогов

В прокуратуре Тюменской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в сумме более 59 млн рублей, фигурантом дела является 40-летний житель Тюмени, сообщает облпрокуратура.
По версии следствия, в 2018-2020 годы обвиняемый, являясь руководителем негосударственного частного охранного предприятия, с целью сохранения режима упрощенного налогообложения организовал отражение в налоговой отчетности заниженных сведений о фактической численности работников. Так, в налоговый орган направлялись декларации, в которых указывалось число работников менее 100 человек, что не соответствовало действительности. Это повлекло уклонение от уплаты налога прибыль и налога на добавленную стоимость на сумму более 59 млн рублей.
В ходе расследования уголовного дела на банковские счета обвиняемого наложен арест в размере недоимки. Дело рассмотрит Центральный районный суд Тюмени.
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