Более 39 млн рублей перевели мошенникам за неделю 74 жителя Тюменской области

18:00 05 ноября 2024
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Более 39 млн рублей за минувшую неделю телефонным и интернет-мошенникам отдали 74 жителя региона, сообщает облпрокуратура.

Наибольшая сумма похищенных денежных средств за этот период составила 5,5 млн рублей. Ее на счета мошенников самостоятельно перевел медаботника одного из бюджетных учреждений Тюменского района после переписки в телеграм с мнимым сотрудником Центробанка ради предотвращения якобы несанкционированного снятия денег. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратурой Тюменского района организован надзор за ходом и результатами расследования.

Теги: мошенники , прокуратура , Тюменский район
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