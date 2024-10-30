В Тобольске при ДТП пострадали два пассажира автобуса

15:05 30 октября 2024
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Автомобиль "Вольво" и автобус "Мерседес" столкнулись во вторник вечером в Тобольске на пересечении проспектов Комсомольского и Менделеева. Предварительно,  26-летний водитель "Вольво" не пропустил пассажирский автобус, в котором ехали 5 пассажиров. В ДТП  пострадали 57-летняя пассажирка автобуса и 19-летний пассажир автомобиля. 

Обстоятельства ДТП выясняются.

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