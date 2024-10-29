В Тобольске пресекли канал незаконной миграции

Фото с сайта СУ СК по ТО

Силовики пресекли противоправную деятельность заместителя руководителя отдела по вопросам миграции МО МВД России "Тобольский, он обвиняется в организации незаконной миграции, сообщает СУ СК по Тюменской области.

Накануне пресс-служба судов ТО сообщила об аресте до 22 декабря 2022 года сотрудника полиции и ограничении в действиях двух сотрудничавших с ним женщин, еще одна отправлена до этой же даты под домашний арест.

По версии следствия, полицейский вступил в преступный сговор с тремя жительницами Тобольска и Тобольского района, они регистрировали по своему месту жительства иностранных граждан без их фактического проживания, а сотрудник полиции, осведомленный о наличии преступной схемы, организовывал незаконное пребывание иностранцев на территории Тобольска путем фиктивного оформления протоколов об административных правонарушениях в отношении содержателей так называемых "резиновых квартир", тем самым позволяя иностранным гражданам фиктивно продлять сроки нахождения на территории РФ.

Деятельность группы была пресечена сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с ОРЧ СБ УМВД России по Тюменской области. Уголовное дело ведет СУСК, принимаются меры к установлению иных эпизодов и соучастников преступления.

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 7 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Проводятся следственные действия, направленные на выявление иных эпизодов и соучастников противоправной деятельности.