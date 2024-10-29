Тюменский суд ограничил в свободе трех женщин и арестовал мужчину по делу о мигрантах

Ленинский районный суд Тюмени по ходатайству следователя по обвинению в организации незаконного пребывания мигрантов в РФ отправил под домашний арест женщину 1988 года рождения, установил запрет определенных действий для двух женщин 1979 и 2000 года рождения и отправил в СИЗО мужчину 1987 года рождения, сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Отмечается, что фигурантам предъявлено обвинение по п. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. По версии следствия с 1 октября 2022 по 31 мая 2024 обвиняемые, в том числе должностные лица тобольской полиции составили более 21 фиктивных протоколов об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ, организовали незаконное пребывание в Российской Федерации иностранных граждан.

Мера пресечения избрана для всех до 22 декабря. Постановления суда не вступили в законную силу.