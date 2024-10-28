В Тюмени будут судить экс-депутата, обвиняемого в мошенничестве со взяткой

Центральный районный суд Тюмени рассмотрит дело о мошенничестве и незаконном хранении боеприпасов, фигурантом которого стал экс-депутат Тюменской городской думы, сообщает облпрокуратура.

По версии следствия, в апреле депутат, обещая компании-подрядчику посредничество в решении вопросов о подписании документов о капремонте двух многоквартирных домов в Тюмени, запросил у предпринимателя 3 миллиона рублей. После обращения бизнесмена в правоохранительные органы депутата задержали с поличным при передаче денег. При обыске в его жилом помещении ко всему прочему были найдены 16 патронов военного назначения для нарезного огнестрельного оружия, которые он незаконно хранил с 2022 года.

На имущество обвиняемого наложен арест.