Школьник и студент колледжа попали в жесткое ДТП под Тюменью

11:26 28 октября 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

"Лада" 10-й модели  утром 28 октябр съехала в кювет и опрокинулась на 71-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда. В ДТП тяжелые травмы получили 17-летний школьник и 19-летний учащийся колледжа, сообщает областная ГАИ.

В автомобиле обнаружены пустые бутылки из-под алкоголя. Кто был за рулем "Лады", был ли водитель трезв и кому принадлежит автомобиль, предстоит выяснить, отметили в пресс-службе ведомства.

Теги: ДТП , студенты , школьники
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2024