Школьник и студент колледжа попали в жесткое ДТП под Тюменью

"Лада" 10-й модели утром 28 октябр съехала в кювет и опрокинулась на 71-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда. В ДТП тяжелые травмы получили 17-летний школьник и 19-летний учащийся колледжа, сообщает областная ГАИ.

В автомобиле обнаружены пустые бутылки из-под алкоголя. Кто был за рулем "Лады", был ли водитель трезв и кому принадлежит автомобиль, предстоит выяснить, отметили в пресс-службе ведомства.