Тюменские водители День автомобилиста отметили антирекордами

Водители в Тюменской области в День автомобилиста установили несколько антирекордов.

5 водителей скрылись с места ДТП за выходные дни и утро понедельника, из них двое ушли, бросив автомобили на месте аварии.

55 пьяных водителей задержаны в выходные дни и сегодняшнюю ночь сотрудниками Госавтоинспекции на мотоциклах, погрузчиках и даже учебных автомобилях.

На 107-м километре автодороги Тюмень-Омск остановлена "Лада", которой управлял 36-летний житель Абатского района. Показания алкотестера - 0.93 мг алкоголя на воздуха. Права управления транспортом не имеет. Ехал из Тюмени в Ишим. Нарушитель оформлен за пьяное вождение без прав. Автомобиль задержан.

В уватском поселке Першино 45-летний водитель погрузчика управлял транспортом с 1,04 мл алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Пил во время работы, а остановлен, когда возвращался домой. На правонарушителя составлен административный материал за пьяное вождение.