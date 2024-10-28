Тюменские водители День автомобилиста отметили антирекордами

10:22 28 октября 2024
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Водители в Тюменской области в День автомобилиста установили несколько антирекордов.

5 водителей скрылись с места ДТП за выходные дни и утро понедельника, из них двое ушли, бросив автомобили на месте аварии.

 55 пьяных водителей задержаны в выходные дни и сегодняшнюю ночь сотрудниками Госавтоинспекции на мотоциклах, погрузчиках и даже учебных автомобилях.  

На 107-м километре  автодороги Тюмень-Омск  остановлена   "Лада", которой управлял 36-летний житель Абатского района. Показания алкотестера - 0.93 мг алкоголя на  воздуха. Права управления транспортом не имеет.  Ехал из Тюмени в Ишим.  Нарушитель оформлен за пьяное вождение без прав. Автомобиль задержан.

В уватском поселке Першино 45-летний водитель погрузчика управлял транспортом  с 1,04 мл алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Пил во время работы, а остановлен, когда возвращался домой. На правонарушителя составлен административный материал за пьяное вождение.

Теги: ГИБДД Тюменской области
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