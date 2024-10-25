В Тюмени водитель кроссовера сбил подростка на самокате

13-летний школьник на механическом самокате сбит в четверг вечером на улице Тимофея Чаркова автомобилем "Чери Тигго", он получил тяжелые травмы, сообщает областная ГАИ.
Подросток переезжал дорогу на механическом самокате по освещенному нерегулируемому пешеходному переходу, на его на одежде были светвозвращающие элементы.
Обстоятельства аварии выясняются.
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