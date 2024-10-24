Около 370 ландшафтных пожаров произошло за сезон в Тюменской области

Порядка 370 ландшафтных пожаров произошло в Тюменской области в период пожароопасного сезона - по количеству в четыре раза, а по площади в пять раз меньше, чем в 2023 году, сообщил на пресс-конференции замдиректора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Горин.

"Для оперативного тушения пожаров нами были предусмотрены денежные средства и законтрактован вертолет, который находился на дежурстве. Пожароопасный сезон 2024 года у нас прошел относительно спокойно. Несмотря на это региональным Правительством и Департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области проводится планомерная работа по созданию минерализованных полос вокруг населенных пунктов", - рассказал Горин.

Он также отметил, что с 2022 года проводится работа по доведению до нормативного состояния противопожарного водоснабжения в населенных пунктах. В этом же году в регионе была создана противопожарная служба, в состав которой входит 87 отдельных постов общей численностью 754 человека и 113 единиц пожарной техники. Подразделения осуществляют прикрытие 356 населенных пунктов.

Говоря о планах, Горин заявил о покупке новой пожарной техники на сумму более 78 миллионов рублей. С 2025 года начнется развитие противопожарной службы в Тобольском районе. В рамках профилактической работы сотрудниками противопожарной службы проведено более 7 000 подворовых обходов, проинструктировано более 11 тысяч человек.