Тюменские судьи попали под рассылку фейков от мошенников

В Телеграм появились фейковые сообщения в адрес работников судебной системы от имени должностных лиц Управления Судебного департамента в Тюменской области о выполнении каких-либо действий, в том числе финансового характера, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

Злоумышленники создают фейковую страницу должностных лиц (руководителя, заместителей руководителя) Управления Судебного департамента в Тюменской области и с фальшивого аккаунта рассылаются сообщения работникам аппарата судов, действующим судьям и судьям в отставке, которым предлагается беседа на счет укрепления информационной безопасности или иное.

Во избежание контактов с мошенниками не ведите с ними переписку и не доверяйте размещенной якобы от имени руководителя информации!

Подобный способ обмана используется мошенниками и в других регионах.

"Будьте внимательны! Если вас просят сообщить информацию личного характера, коды из СМС-сообщений, пройти по ссылке и т.д. сбросьте вызов, прекратите общение! Перезвоните в Управление!" - предупреждают в пресс-службе.