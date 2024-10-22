Около 80 жителей Тюменской области перевели мошенникам 28 млн рублей

За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 76 жителей региона, сумма похищенного составила 28 млн рублей.
Больше всех на неделе пострадала пенсионерка из Тюмени, которая перевела 4,1 млн рублей после переписки в телеграм с человеком, преставившимся руководителем и сотрудником ФСБ России. так она пыталась предотвратить несанкционированное завладение персональными данными, оформления кредитов и перевода денежных средств на Украину.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратурой Калининского административного округа г. Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования.
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