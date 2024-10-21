Мошенники обманули жителя Тобольска на 7,5 млн рублей, более 5 из которых ему заняла коллега из Югры

Житель Тобольска подставил свою коллегу и потерял 7,5 млн рублей, играя на бирже - в полицию Пыть-Яха с заявлением о мошенничестве обратилась 50-летняя местная жительница, сообщает УМВД по ХМАО.

В конце сентября 49-летний коллега женщины попросил ее выступить в качестве посредника и предоставить доступ к банковским счетам для вывода денег с биржевой платформы. При этом мужчина заверил, что это легальный финансовый рынок и ее счета с активами не пострадают. Согласившись на просьбу коллеги, вместе они созвонились по видеосвязи с его куратором. Тот пояснил, что его клиенту необходимо срочно вывести заработанный капитал, иначе компания взыщет большой процент за неиспользование финансов.

Проверив кредитную историю югорчанки, для успешного вывода денег лжеброкер посоветовал снять с банковских карт все ограничения и сделать максимальное количество заявок на кредит, а все вырученные деньги, включая депозиты, перевести на брокерский счет клиента. После выполнения всех требований должен был прийти код, который надо сказать ему для возврата денег. И женщина оформила на себя пять кредитов на сумму более 4,5 млн рублей, несколькими транзакциями перевела их на счет знакомому и дополнительно отправила собственный миллион.

На следующий день напарник женщины на работу не пришел. Позвонив ему, она узнала, что операции не прошли, и он снова ищет человека с чистой кредитной историей, уехав к себе в Тобольск. Подумав про уловки мошенников, она обратилась в полицию. Мужчину задержали и опросили. Выяснилось, что в середине сентября ему по телефону неизвестная предложила хороший заработок на продаже активов на бирже, она оправила видеокурсы по трейдингу и попросила установить на мобильном телефоне приложение. Потом девушка посоветовала открыть брокерский счет, перечислить на него деньги и делать как можно больше ставок. Сначала мужчина вложил личные 250 тысяч рублей. Затем увидел, что активы на его счету стремительно растут, набрал в долг у знакомых около 2 млн рублей и вложил их. Но для вывода денег потребовался третий человек с хорошей кредитной историей. Тогда-то он и обратился к сослуживице.

Сейчас возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч.4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Полицейские проводят мероприятия по установлению и задержанию причастных лиц.