Учителя уволили из школы Тюмени за мат и нелюбовь к детям

Тюменский учитель, который некорректно высказался о работе в школе, уволен, видео было снято два года назад. В сети видеоролик появился только на этой неделе, сообщает информационный центр правительства области.
"Как только стало известно об этом ролике, учитель был уволен. Данные выражения являются неприемлемыми для учителя", - цитирует слова директора школы № 63 города Тюмени Елены Трифоновой информцентр.
В распространённом в сети видеоролике девушка, используя ненормативную лексику, выражает свою нелюбовь к детям, неуважение к школе и говорит, что работает только из-за хорошей зарплаты.
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