Учителя уволили из школы Тюмени за мат и нелюбовь к детям

Тюменский учитель, который некорректно высказался о работе в школе, уволен, видео было снято два года назад. В сети видеоролик появился только на этой неделе, сообщает информационный центр правительства области.

"Как только стало известно об этом ролике, учитель был уволен. Данные выражения являются неприемлемыми для учителя", - цитирует слова директора школы № 63 города Тюмени Елены Трифоновой информцентр.

В распространённом в сети видеоролике девушка, используя ненормативную лексику, выражает свою нелюбовь к детям, неуважение к школе и говорит, что работает только из-за хорошей зарплаты.