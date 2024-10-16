В Тюменской области с начала октября при пожарах погибли 4 человека

С начала октября в Тюменской области зарегистрировано 62 пожара в жилом секторе, на которых погибло 4 человека, еще три получили различные травмы. При этом, в половине случаев причиной пожаров стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.

Чтобы предупредить аналогичные трагедии, сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области продолжают профилактическую работу в жилом секторе. Накануне специалисты ведомства совместно с работниками комплексного центра социального обслуживания населения посетили жителей села Горьковка Тюменского района. Они рассказали о наиболее актуальных и характерных причинах пожаров в осенний период, напомнили правила использования электроприборов.

Жителям региона напоминают, что перед использованием электроприборов проверить исправность и целостность изоляции проводов. Нельзя перегружать электросеть, оставлять включённые электроприборы без присмотра, использовать их для сушки белья. Для собственной безопасности необходимо иметь в доме автономный пожарный извещатель, который в случае пожара предупредит об опасности.