В Тюмени будут судить 6 человек за азартные игры

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело об организации и проведении азартных игр с извлечением дохода свыше 27 млн рублей, фигурантами которого стали шесть человек.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по чч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем) и ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и Проведение азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, один из обвиняемых в 2021 году создал и возглавил преступное сообщество в целях организации и проведения азартной игры в покер на территории Тюменской и Свердловской областей. К участию в противоправных действиях он привлек шесть человек, каждый из которых выполнял строго отведенную роль - организатор, руководитель, администратор, дилер.

Игру в покер обвиняемые проводили в трех арендуемых помещениях в Тюмени и Екатеринбурге, где разместили специальное оборудование: игровые столы, игральные карты, фишки, замаскировав проведение азартных игр под школу покера.

В октябре 2023 года противоправная деятельность участников сообщества была пресечена работниками правоохранительных органов. Игровое оборудование изъято.

Общий доход от незаконной игорной деятельности превысил 27 млн рублей.

Прокуратура Тюменской области предъявила исковые заявления о взыскании с обвиняемых в пользу государства дохода, полученного преступным путем.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Тюмени для рассмотрения по существу.

Один из участников преступного сообщества скрылся от следствия и объявлен в розыск.