Наблюдающие за движением камеры на тюменских дорогах стали умнее

Более 900 тысяч нарушений ПДД с начала 2024 года выявили в Тюменской области камеры фотофиксации нарушений. Более 800 тысяч раз водители превысили скорость, свыше 18 тысяч раз проехали перекрестки на красный сигнал светофора, подвергая опасности жизни людей. Часть из них может фиксировать неиспользование ремней безопасности.

Начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер:

В последнее время камеры на федеральных дорогах Тюменской области фиксируют выезд на встречную полосу, в нарушение ПДД, это одно из самых опасных нарушений, зачастую являющееся причиной ДТП с тяжелыми последствиями. Уже выявлено почти полторы тысячи таких нарушений, несмотря на то, что сотрудники Госавтоинспекции постоянно проводят разъяснительную работу с автомобилистами, объясняя, почему опасно выезжать на встречную полосу, если обгон на этом участке запрещен.

Часть камер на тюменских дорогах "научились" фиксировать неиспользование ремней безопасности, собственникам авто теперь приходят "письма счастья" и за это нарушение.