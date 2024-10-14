Девять человек пострадали в Тюменской области в ДТП с микроавтобусом

Микроавтобус "Луидор" сегодня съехал в кювет в Юргинском районе Тюменской области, в результате аварии ранения получили водитель автобуса и 8 пассажирок. Пострадавшие доставлены в больницу с различными травмами. сообщает областная Госавтоинспекция.

ДТП случилось в 7:30 на 6-м километре автодороги Юргинское - Лесное - Бучиха. Предварительно, 61-летнему водителю автобуса, в котором перевозились работники одного из предприятий, стало плохо за рулём.

Обстоятельства ДТП выясняются, пострадавшие доставлены в лечебное учреждение.