Девять человек пострадали в Тюменской области в ДТП с микроавтобусом

12:25 14 октября 2024
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Микроавтобус "Луидор" сегодня съехал в кювет в Юргинском районе Тюменской области, в результате  аварии ранения получили водитель автобуса и 8 пассажирок. Пострадавшие доставлены в больницу с  различными травмами. сообщает областная Госавтоинспекция.

ДТП случилось в 7:30 на 6-м километре автодороги Юргинское - Лесное - Бучиха. Предварительно, 61-летнему водителю  автобуса, в котором перевозились работники одного из предприятий, стало плохо за рулём.

Обстоятельства ДТП выясняются, пострадавшие доставлены в лечебное учреждение.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП , пострадавшие
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