Девять человек пострадали в Тюменской области в ДТП с микроавтобусом

Микроавтобус "Луидор" сегодня съехал в кювет в Юргинском районе Тюменской области, в результате аварии ранения получили водитель автобуса и 8 пассажирок. Пострадавшие доставлены в больницу с различными травмами. сообщает областная Госавтоинспекция.
ДТП случилось в 7:30 на 6-м километре автодороги Юргинское - Лесное - Бучиха. Предварительно, 61-летнему водителю автобуса, в котором перевозились работники одного из предприятий, стало плохо за рулём.
Обстоятельства ДТП выясняются, пострадавшие доставлены в лечебное учреждение.
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