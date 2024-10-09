Полвека тюрьмы - суд Тюмени вынес приговор пятерым участникам банды вымогателей

Тюменский районный суд вынес приговор в отношении пяти участников банды, в общей сложности они приговорены к 50 годам лишения свободы, в списке их преступлений - руководство и участие в преступном сообществе, вымогательство, мошенничество и грабеж, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

От преступных действий подсудимых пострадало более 30 граждан.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества, участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 1, п. "а" ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабёж, совершенный организованной группой), ч. 1, пп. "а", "в" ч. 2, п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, с применением насилия).

В суде установлено, что подсудимые вошли состав преступного сообщества, состоящего из двух самостоятельных организованных преступных групп. Участники в разных составах с ноября 2018 года по октябрь 2020 года совершали на территории Тюмени и Тюменского района вымогательства, грабежи и мошенничества.

Трое из осужденных приговорены на срок 8 лет 6 месяцев, 19 лет и 23 года со штрафом от 100 до 300 тыс. рублей. Двое приговорены к 3 годам 6 месяцам и 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года соответственно.

Организатор преступного сообщества Сергей Патрушев осужден в сентябре этого года к 17 годам лишения свободы.