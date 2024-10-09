Аэропорт Внуково закрыт. Самолет Тюмень - Москва отправили в Домодедово

Самолет авиакомпании Utair, вылетевший в 19:09 по местному времени из Тюмени в Москву, приземлится вместо Внуково в Домодедово с двухчасовым опозданием. Прибытие борта ожидается в 22 часа мск.

Тюменский рейс не единственный отправлен в другой аэропорт, телеграм-канал База пишет, что задержаны многие рейсы на вылет и на прилет, но это не связано с беспилотниками или какой-то другой угрозой.