Аэропорт Внуково закрыт. Самолет Тюмень - Москва отправили в Домодедово

23:46 08 октября 2024
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Самолет авиакомпании Utair, вылетевший в 19:09 по местному времени из Тюмени в Москву, приземлится вместо Внуково в Домодедово с двухчасовым опозданием. Прибытие борта ожидается в 22 часа мск.

Тюменский рейс не единственный отправлен в другой аэропорт, телеграм-канал База пишет, что задержаны многие рейсы на вылет и на прилет, но это не связано с беспилотниками или какой-то другой угрозой.

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