Шестнадцать тюменцев погибли с начала года из-за замыкания проводки и проблем с электроприборами

В Тюменской области участились случаи гибели людей на пожарах, произошедших из-за нарушения правил эксплуатации бытовых электроприборов и короткого замыкания электропроводки. За 9 месяцев 2024 года в результате пожаров по данным причинам погибло 16 человек, еще 32 получили травмы, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Пожарные нанапоминают о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; пользоваться неисправными электрическими приборами; прокладывать электропроводку по горючему основанию; оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы; использовать самодельные удлинители для питания электроприборов.

Установите в жилом помещении автономный дымовой пожарный извещатель — он предупредит о возникновении пожара.