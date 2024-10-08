Шестнадцать тюменцев погибли с начала года из-за замыкания проводки и проблем с электроприборами

В Тюменской области участились случаи гибели людей на пожарах, произошедших из-за нарушения правил эксплуатации бытовых электроприборов и короткого замыкания электропроводки. За 9 месяцев 2024 года в результате пожаров по данным причинам погибло 16 человек, еще 32 получили травмы, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.
Пожарные нанапоминают о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; пользоваться неисправными электрическими приборами; прокладывать электропроводку по горючему основанию; оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы; использовать самодельные удлинители для питания электроприборов.
Установите в жилом помещении автономный дымовой пожарный извещатель — он предупредит о возникновении пожара.
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