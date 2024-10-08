Около 20 млн рублей перевели тюменцы мошенникам за неделю

15:01 08 октября 2024
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За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 69 жителей Тюменской области, сумма похищенных денежных средств составила 20 млн рублей, сообщает облпрокуратура. 

Больше прочих пострадала пенсионерка из Тюмени. После звонка через WhatsApp якобы руководителя  финансового отдела Центробанка, который сообщил о необходимости предотвращения несанкционированного снятия денежных средств и оформления кредита, она перевела наличными через различные банкоматы  на  счета злоумышленников 3 млн рублей.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратурой Ленинского административного округа г. Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования.

Теги: мошенники , прокуратура
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