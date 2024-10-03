Водитель погиб в ДТП с двумя фурами на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

На 129-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Ярковском районе произошло смертельное ДТП. Здесь столкнулись большегрузы "МАН" и рефрижератор.

Предварительно, 60-летний водитель рефрижератора не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля "МАН", он погиб.

В сторону Тобольска движение частично ограничено, оно осуществляется по одной полосе. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает областная ГАИ.