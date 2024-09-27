Полиция изъяла из гаражей тюменца безакцизные сигареты на 2,8 млн рублей

14:03 27 сентября 2024
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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Тюмени изъяли у 39-летнего жителя города из двух арендованных гаражей больше 20 тысяч пачек безакцизных сигарет различных наименований на общую сумму около 2,8 миллиона рублей, сообщили в УМВД по Тюменской области.

Заведено уголовное дело о незаконном хранении в целях сбыта немаркированной табачной продукции в особо крупном размере. Предварительно установлено, что мужчина приобрёл партию нелегального табака у неизвестного лица и получил её через транспортную компанию. В последующем он реализовывал контрафакт в придорожных магазинах на территории региона.

Следствие ведет полиция, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Теги: полиция , сигареты , уголовное дело
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