Бастрыкин поручил тюменским следователям проверить информацию о рабстве в Сорокинском районе

Глава СК России поручил доложить о ходе проверки по сообщению о противоправных действиях, совершенных в Тюменской области в отношении жителя Омской области.

"В средствах массовой информации сообщается, что житель Омской области в течение многих лет находился в трудовом рабстве в селе Большое Сорокино Тюменской области. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области проводится процессуальная проверка (ст. 127 УК РФ)", - указано в сообщении.

Ранее в интернете появилась история о том, что 53-летний мужчина живет у неких мужчин в Сорокино и за еду выполняет любую работу. Местная жительница, обнаружив избитого пастуха, решила выяснить его судьбу, привлекла волонтера из Ишима. Общими усилиями они выяснили обстоятельства его жизни, что сам он из Тюкалинска и что с 2000 года его искали родственники.