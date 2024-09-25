Жителя Ишима, выкинувшего в мусор расчленённый труп, отправили в психлечебницу

Жителя Ишима, который в конце декабря-начале января этого года в подвале одного из домов избил, а потом задушил и расчленил свою знакомую, после чего ее труп нашли на мусоросортировочном заводе, признали невменяемым и отправили в психиатрическую лечебницу специализированного типа.

По данным объединенной пресс-службы судов Тюменской области, сомнения в психической полноценности обвиняемого возникли в ходе предварительного расследования. Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза показала, что он нуждается в принудительном лечении.

"Суд установил, что убийство совершил подсудимый. Все доказательства согласуются между собой, не противоречат друг другу, они все получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, в связи с чем признаются судом допустимыми, относимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для вынесения итогового решения. Но суд освободил гражданина от уголовной ответственности за совершённое ... деяние, предусмотренное ч.1 ст.105 УК РФ и применил к нему принудительную меру медицинского характера, в соответствии с п."в" ч.1 ст.99 УК РФ в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - указано в сообщении.