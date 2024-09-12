Экскаватор сбил школьницу в Тюмени

14-летняя школьница сбита 12 сентября утром экскаватором на регулируемом пешеходном переходе на ул. Профсоюзной,

7 в Тюмени, она получила травму ноги, сообщает ГАИ.

Предварительно установлено, что девочка шла в школу, переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, По пояснениям 41-летнего водителя экскаватора, он заканчивал маневр поворота и не заметил школьницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция рекомендует водителям пропускать пешеходов на пешеходных переходах, а пешеходам убедиться в безопасности перед началом перехода.