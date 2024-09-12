Экскаватор сбил школьницу в Тюмени

10:12 12 сентября 2024
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14-летняя школьница сбита 12 сентября утром экскаватором на регулируемом пешеходном переходе на ул. Профсоюзной,
7 в Тюмени, она получила травму ноги, сообщает ГАИ. 

Предварительно установлено, что девочка шла в школу, переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, По пояснениям 41-летнего водителя экскаватора, он заканчивал маневр поворота и не заметил школьницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция рекомендует водителям пропускать пешеходов на пешеходных переходах, а пешеходам убедиться в безопасности перед началом перехода.

Теги: ДТП
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