Экскаватор сбил школьницу в Тюмени

14-летняя школьница сбита 12 сентября утром экскаватором на регулируемом пешеходном переходе на ул. Профсоюзной,
7 в Тюмени, она получила травму ноги, сообщает ГАИ.
Предварительно установлено, что девочка шла в школу, переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, По пояснениям 41-летнего водителя экскаватора, он заканчивал маневр поворота и не заметил школьницу.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Госавтоинспекция рекомендует водителям пропускать пешеходов на пешеходных переходах, а пешеходам убедиться в безопасности перед началом перехода.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru