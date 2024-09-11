Шесть лет тюрьмы присудили лжестроителю за обман жителей Тюменского района

14:55 11 сентября 2024
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Тюменский райсуд за мошенничество приговорил 40-летнего местного жителя к 6 годам исправительной колонии строгого режима и удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с него причиненного ущерба.

В суде установлено, что мужчина с апреля по август 2023 года в сельском чате  в VIBER нанимался по объявлениям односельчан  на строительные работы - укладка плитки на тротуаре, крыльце, монтаж калитки и забора. Чтобы произвести впечатление, выполнял часть работ - получал деньги и скрывался от заказчиков. Помимо этого, заказал доставку 25 тонн песка и после доставки не оплатил его.

В результате преступных действий 6 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму около 220 тыс. рублей.

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