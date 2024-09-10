Одиннадцать человек пострадали за день на тюменских дорогах

8 дорожно-транспортных происшествий произошло вчера в Тюменской области в них ранены 11 человек, в том числе ребенок, сообщает областная ГАИ.

В Тюмени в ограждение въехал на автомобиле начинающий водитель со стажем за рулем 6 месяцев, под Тюменью машина въехала в столб под управлением водителя-"лишенника". Участились ДТП в темное время суток с пешеходами, вчера под колеса попал тюменец, перебегавший улицу Республики вне перехода. Два человека пострадали в столкновении с лосем.