Одиннадцать человек пострадали за день на тюменских дорогах

16:00 10 сентября 2024
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8 дорожно-транспортных происшествий произошло вчера в Тюменской области в них ранены 11 человек, в том числе ребенок, сообщает областная ГАИ.

В Тюмени в ограждение въехал на автомобиле начинающий водитель со стажем за рулем 6 месяцев, под Тюменью машина въехала в столб под управлением водителя-"лишенника". Участились ДТП в темное время суток с пешеходами, вчера под колеса попал тюменец, перебегавший улицу Республики вне перехода. Два человека пострадали в столкновении с лосем. 

Теги: ДТП , пострадавшие
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