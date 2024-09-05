Челябинца будут судить в Тюмени за незаконную закупку шуб и меховых курток на 19 млн рублей

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Челябинской области, который для продажи в своем магазине в Тюмени незаконно приобрел меховые изделия на сумму свыше 19 млн рублей.

Мужчине инкриминируют приобретение, хранение в целях сбыта товаров без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в особо крупном размере (п. б ч. 2 ст. 171.1 УК РФ).

"По версии следствия, в марте 2023 года обвиняемый незаконно приобрел 225 меховых изделий, не маркированных контрольными (идентификационными) знаками, предусмотренными законодательством Российской Федерации, стоимостью свыше 19 млн рублей.

Меховые пальто и куртки он планировал реализовать в принадлежащем ему магазине в г. Тюмень. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия меховые изделия изъяты правоохранительными органами", - сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Тюмени для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до 6 лет.