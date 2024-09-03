8 детей попали в ДТП в Тюменской области в первый день учебного года

Четверо детей-пассажиров, два юных мотоциклиста-"бесправника", ребенок на механическом самокате и пешеход стали участниками ДТП в Тюменской области в первый день нового учебного года, сообщает областная ГАИ.

"Вольво" и "КИА" столкнулись ночью 2 сентября на перекрестке улиц Газовиков и Эрвье в Тюмени. Предварительно, 21-летний водитель на "Вольво" не уступил дорогу "Киа", который двигался по главной дороге. В результате ДТП пострадали водитель "Киа" и два его брата-пассажира 10 и 14 лет, жители Надыма.

Вечером на улице Мира, 29 столкнулись ВАЗ 2107 и "Тойота Королла". Предварительно, 53-летний водитель "Тойоты" не пропустил "Ладу", ехавшую по главной дороге. 18-летний водитель ВАЗ права управления транспортом не имеет. В ДТП пострадали две 17-летние пассажирки "Лады", они не были пристегнуты ремнями безопасности, а также 54-летняя пассажирка "Тойоты".

9-летний мальчик сбит днем автомобилем "Фольксваген" на улице Менжинского, 60 в Тюмени. По предварительным данным, школьник выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода. По словам 22-летнего водителя, он не смог вовремя заметить пешехода. Ребенок получил травму.

7-летний мальчик сбит автомобилем "Дэу Матиз" на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Чайковского, 37 в Тюмени. Предварительно, ребенок выехал на пешеходный переход на механическом самокате. Школьник получил травму ноги.

Обстоятельства всех ДТП выясняются.