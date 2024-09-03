Более 37 млн рублей украли мошенники у тюменцев за неделю

За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 68 жителей региона, общая сумма похищенного превысила 37 млн рублей, сообщает прокуратора Тюменской области.

Наибольшая сумма похищенных денежных средств за минувшую неделю составила 6,5 млн рублей. Ее перевела мошенникам тюменка после звонка через Вайбер псевдо-сотрудника оператора связи МТС с предложением продления договора услуг связи. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратурой Калининского административного округа Тюмени организован надзор за ходом и результатами его расследования.