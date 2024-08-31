В Ишиме на пешеходном переходе сбили ребенка с велосипедом

Сегодня около 15:00 на улице Казанской в Ишиме на нерегулируемом пешеходном переходе сбит ребёнок, он получил тяжелые травмы, сообщает областная ГАИ

Предварительно, 8-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу, спешившись с велосипеда. Он был сбит автомобилем "Тойота" под управлением 56-летнего водителя. В результате происшествия ребенок доставлен в больницу. Он получил тяжелые травмы. Обстоятельства ДТП выясняются", - указано в сообщении.