В Ишиме на пешеходном переходе сбили ребенка с велосипедом

18:37 30 августа 2024
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Сегодня около 15:00 на  улице Казанской в Ишиме на нерегулируемом пешеходном переходе сбит ребёнок, он получил тяжелые травмы, сообщает областная ГАИ

Предварительно, 8-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу, спешившись с велосипеда. Он был сбит автомобилем "Тойота" под управлением 56-летнего водителя. В результате происшествия ребенок доставлен в больницу. Он получил тяжелые травмы. Обстоятельства ДТП выясняются", - указано в сообщении. 

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