Жителя тюменского села за фото обнаженной девушки отправляют в колонию-поселение

Приговором Нижнетавдинского районного суда Тюменской области ранее судимый Макар признан виновным в незаконном собирании и распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия и вымогательство и приговорен к двум годам 4 месяцам колонии-поселения.

В мае 2022 года ближе к полуночи две девушки пришли в гости к гражданину Д., где был и подсудимый. Молодые люди распивали спиртосодержащие напитки. Подсудимый и одна из девушек уединились в отдельной комнате. После интима с девушкой Макар произвел ее фотосъемку в обнаженном виде, лежащей на кровати тогда, когда она спала, находясь в сильном алкогольном опьянении. Также установлено, что фотографию он пересылал своему другу и подруге потерпевшей для просмотра.

В феврале 2023 года Макар, находясь в трудном материальном положении, направил данный снимок девушке через социальную сеть и написал, что если она не заплатит 5 000 рублей, то он распространит эту фотографию в известной группе социальной сети.

В судебном заседании подсудимый. подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного расследования.

Подсудимый Макар Б. в настоящее время отбывает меру наказания по другому преступлению и находится в СИЗО-1 г. Тюмени. Суд, учитывая обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, по совокупности приговоров к наказанию, назначенному приговором суда, частично присоединил неотбытую часть наказания, назначенного ранее вынесенным приговором Нижнетавдинского районного суда Тюменской области, и назначил Макару Б. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении.