Горе-"инвестор" из Тобольска лишился 2 млн рублей благодаря уловкам мошенников

В полицию города Тобольска обратился 49-летний мужчина, который рассказал, что решил увеличить доход с помощью инвестиций, но попался на мошенников и лишился около 2 млн рублей, сообщает пресс-служба Тобольской полиции.

Следователь установила, что с мужчиной в различных мессенджерах связывались граждане, которые представлялись брокерами и рассказывали алгоритм действий. Скачав по указанию мошенников приложения, мужчина начал вкладывать деньги, свой первый доход он действительно получил. Вложив 100 тысяч рублей, он вывел 48 тысяч. Убедившись, что платформа работает, звонившие просили мужчину вкладывать более крупные суммы. Вложив около двух миллионов рублей, у тоболяка высвечивался заработанный доход в сумме 5 миллионов, но вывести денежные средства заявитель уже не смог.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Полиция устанавливает причастных к совершению преступления.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам проявлять бдительность и настороженно относиться к предложениям по увеличению дохода без особых усилий. Прежде чем начать инвестировать, необходимо узнать все нюансы данной сферы и выбирать надежную и проверенную платформу. Как правило, злоумышленники обещают быстрое увеличение дохода, но в итоге вкладчики теряют все вложенные деньги.