Шестьдесят пьяных водителей выявили за выходные на тюменских дорогах

60 пьяных водителей отстранены от участия в дорожном движении в Тюменской области за выходные дни и сегодняшнюю ночь, сообщает областная ГАИ.

ДТП с участием водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, не зарегистрировано.

В числе выявленных - 39-летний пьяный автомобилист на "Ладе" . Его остановили на федеральной автодороге Тюмень-Омск, ехал вместе с нетрезвым другом. Показания алкотестера у водителя составили 0,75 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Друзья сообщили, что гостили в Заводоуковске и едут к родителям в село Ярково. Автомобиль эвакуирован. пассажиры остались в ближайшем автокемпинге ожидать, когда их заберет родственник.