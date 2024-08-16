В ДТП в Уватском районе погибли три человека

Из-за ДТП частично движение на 502-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области осуществляется в реверсивном режиме, сообщает областная ГАИ.

Здесь столкнулись "Тойота-Лэнд Крузер" и "Лада Гранта". Один из водителей выехал на встречную полосу. Предварительно сообщается о трех погибших людях в автомобиле "Лада", ранены трое - один из "Лады" и двое из "Тойоты".