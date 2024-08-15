В Тюменской области арестовали двух человек по делу о подготовке к теракту

Двум жителям Тюменской области предъявлено обвинение в приготовлении к совершению террористического акта в городе Тобольска, по версии следствия, они планировали взорвать местный отдел полиции, сообщает СУСК региона.

До 9 августа 2024 года подозреваемые в мессенджере вступили в преступный сговор с неустановленным лицом с целью совершения взрыва административного здания органов внутренних дел, после изготовили "коктейли Молотова" и самодельное взрывное устройство. Реализовать план им помешали сотрудники РУ ФСБ России по Тюменской области.

В схроне, оборудованном фигурантами, обнаружены два самодельных зажигательных устройства (СЗУ) по типу "коктейля Молотова" и самодельное взрывное устройство (СВУ). Также следователем СК России в ходе осмотра места жительства обвиняемых обнаружены комплектующие компоненты СВУ, необходимые для его изготовления, в мобильных устройствах задержанных найдены инструкции по изготовлению СВУ, СЗУ, а также видеозаписи их испытаний, проведены допросы обвиняемых, назначен комплекс экспертиз.

В настоящее время по ходатайству следователя СК России судом в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.