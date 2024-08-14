Массовое ДТП произошло на окружной дороге в Тюмени, проезд затруднен от Широтной до Мельникайте

Из-за ДТП частично ограничено движение на участке окружной дороги Тюмени от Широтной до Мельникайте. Здесь столкнулись 4 автомобиля, причина - нарушение правил перестроения на проезжей части. В ДТП пострадали два человека.

сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП. Для обеспечения беспрепятственного проезда направлен дополнительный наряд полка ДПС