Массовое ДТП произошло на окружной дороге в Тюмени, проезд затруднен от Широтной до Мельникайте

18:20 14 августа 2024
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Из-за ДТП частично ограничено движение на участке окружной дороги Тюмени от Широтной до Мельникайте. Здесь столкнулись 4 автомобиля, причина - нарушение правил перестроения на проезжей части. В ДТП пострадали два человека.

сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП. Для обеспечения беспрепятственного проезда направлен дополнительный наряд полка ДПС

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