Трех дебоширов сняли с поездов в Тюменской области

Транспортные полицейские Тюмени привлекли к ответственности за нарушение общественного порядка трех пассажиров поездов дальнего следования

12 августа в 21.00 в поезде "Новокузнецк-Нижневартовск" на станции Ишим сотрудники транспортной полиции задержали 54-летнего пассажира - жителя Чечни. В пути следования состава на перегоне станций "Называевская – Маслянская" мужчина нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и мешал отдыху пассажиров. С поезда его сняли и оштрафовали за мелкое хулиганство на 600 рублей.

В этот же день в поезде "Новый Уренгой-Казань" транспортные полицейские задержан 44-летний житель Удмуртии. Причина та же самая - поездной бригадой мужчине отказано в проезде, полицейские доставили нарушителя в ЛоП на станции Ишим и оштрафовали на 600 рублей.

Ночью 13 августа нарушителем порядка в поезде "Новый Уренгой- Оренбург" стала 39-летняя жительница Тюменской области. В поезде пассажирка выражалась нецензурной бранью, мешала отдыху пассажиров, употребляла алкоголь и курила в нерабочем тамбуре. В отношении дебоширки составлен административный протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" с назначением штрафа в размере 1200 рублей, а также по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах" с назначением штрафа в размере 500 рублей.

Нарушителям предстоит оплатить штрафы. Кроме того, деньги за несостоявшиеся поездки им никто не вернет, так как они сами спровоцировали инциденты в поездах следования, что стало причиной отказов в проезде, отмечают в транспортной полиции.