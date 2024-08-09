Компанию обязали выплатить травмировавшемуся работнику 3,5 млн рублей

Голышмановский райсуд Тюменской области по иску прокурора решил взыскать с ООО "РН-Сервис" 3,5 млн рублей работнику, пострадавшему на производстве.

В марте 2023 года заявитель, являясь машинистом подъемного агрегата, находясь на кустовой площадке Приобского месторождения (Ханты-Мансийский район, ХМАО-Югра), выполняя монтаж подъемного агрегата, упал с 4-х метровой высоты. В результате несчастного случая здоровью работника причинен тяжкий вред. Основной причиной произошедшего явилась неудовлетворительная организация проведения работ, выразившаяся в нарушении порядка допуска к работам с повышенной опасностью. В июне 2024 года мужчина обратился в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред, причиненный производственной травмой.