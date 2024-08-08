Около 50 тюменцев привлекли к ответственности за нарушение Правил дорожного движения

За езду по "зебре" в Тюмени за день привлечены к административной ответственности 48 велосипедистов и электросамокатчиков.

В Госавтоинспекции рассказали, что среди нарушителей ПДД тюменцы разного возраста и пола. На ул.50 лет Октября оштрафован за проезд пешеходного перехода 40-летний велосипедист, на ул.Щербакова, 104 двое тюменцев на электросамокатах: 29-летняя девушка и 23-летний молодой человек.

Пересечение проезжей части по пешеходному переходу, не спешившись, является основной причиной ДТП с велосипедистами и людьми на СИМ, напоминают в ГАИ.