Тобольский центр развлечений выплатит ребенку 100 тыс рублей за травму рук

Тобольский городской суд удовлетворил иск тобольского межрайонного прокурора в интересах ребенка, который получил электротравма рук в центре развлечений.

В апреле этого года во время посещения детского центра развлечений "Сафари" мальчику причинена электротравма кистей рук, в результате чего ребенку потребовалась медицинская помощь. установлено, что работники центра развлечений "Сафари" не обеспечили качественное и безопасное предоставление услуги малолетнему ребенку.

Судом удовлетворены требования прокурора, с предпринимателя в качестве компенсации морального вреда в пользу малолетнего ребенка взыскано 100 000 рублей. Кроме этого, с индивидуального предпринимателя в доход государства взыскан штраф в размере 50 000 рублей в связи с некачественным оказанием услуги.

Исполнение решения суда находится на контроле межрайонной прокуратуры.