Тюменская полиция после рейда доставила в отдел около 50 мигрантов

Полицейские после рейда с представителями военного следственного отдела СК России по Тюменскому гарнизону при силовой поддержке спецподразделений регионального управления Росгвардии в рамках операции "Рейд" проверили соблюдение норм миграционного законодательства иностранными гражданами в ряде кафе, торговых павильонов и рынков в Тюмени доставили в отдел полиции 46 мигрантов.

В отношении 12 иностранцев составлены протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, которые направлены в суд для решения вопроса о выдворении правонарушителей за пределы страны. Ещё один нелегал привлечён по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 2 тысяч рублей.

Также в одной из торговых точек выявлен факт оборота алкогольной продукции без соответствующей лицензии. Полицейскими в отношении 47-летнего бизнесмена возбуждено административное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ. Из помещения торговой точки стражи правопорядка изъяли 16 бутылок коньяка и водки.

Мероприятия, направленные на предупреждение нарушений миграционного законодательства, будут продолжены и в дальнейшем, сообщают в пресс-службе УМВД по Тюменской области.